Miss Venezuela 2025: se acerca la noche más linda del año

La noche más deslumbrante y esperada de la belleza nacional ha llegado. Este jueves 4 de diciembre, el país se paralizará para presenciar la coronación de la sucesora que llevará el título de Miss Universe Venezuela 2025. El Nivel Eventos del Centro Comercial Líder será el escenario que albergará el glamour, la moda y el talento de primer nivel que caracterizan a nuestro magno evento.

La cita con el glamour inicia a las 7:00 p.m. con el despliegue de nuestra deslumbrante alfombra roja, por donde desfilarán personalidades, invitados especiales y figuras de la moda, marcando el preámbulo perfecto.

La noche final

Seguidamente, a las 8:00 p.m., la transmisión oficial dará comienzo a una gala que promete ser inolvidable. La producción artística de lujo abrirá la noche con un segmento cargado de emotividad: un merecido homenaje a la trayectoria de la icónica Maite Delgado, celebrando sus 20 ediciones al frente de la conducción de nuestro certamen.

Ella, nuestra animadora oficial, estará acompañada por el talentoso José Andrés Padrón, quien la secundará en el escenario, guiando al público a través de cada instante de esta noche mágica.

El espectáculo central será un despliegue sin precedentes de versatilidad musical diseñado para complacer a todos los gustos. El romance y la fuerza vocal estarán en las voces de Miguel Moly, Katherine Coll y el propio José Andrés Padrón, quien alternará su rol de animador con una impactante participación musical.

La joven promesa Manira agregará su toque distintivo, mientras que la energía urbana se apoderará de la pista con Ciscoh, Jeeiph y Neomai. La diversidad de ritmos se complementará con la frescura y dinamismo del elenco juvenil del fenómeno televisivo "Camino a Somos Tú y Yo" y la innovadora propuesta de AH Sinfónico, que fusiona magistralmente la música electrónica con espectaculares arreglos de orquesta.

Stephany Abasali entregará su corona

Con todas las candidatas listas para brillar en pasarela, listas para demostrar su elegancia, inteligencia y carisma, el país se prepara para conocer a su nueva reina, la sucesora de la segunda finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali.

La emoción está al máximo para descubrir quién se llevará la anhelada corona y el honor de representar a Venezuela en la próxima edición del Miss Universe. ¡No te pierdas ni un solo detalle de esta gran fiesta de la belleza nacional!