"Por favor no la dejen fuera de las combinaciones": Hemirxon Medina recomienda esta yegua para la carrera de los acumulados del 5y6

El jinete profesional Hemirxon Medina dice presente en el hipódromo La Rinconada, para participar en la cuadragésima séptima reunión este domingo 07 de diciembre.

En horas de la mañana de este miércoles 02 de abril, el joven látigo falconiano conversó en entrevista el medio web de Meridiano acerca de sus seis compromisos para la jornada dominical.

Entrevista en vivo: Jinete compromisos R47 La Rinconada

Saludos Hemirxon, gracias por entrevistarte. Comienzas tus compromisos desde la primera carrera del ciclo de las no válidas con el ejemplar Tío Carlitos, presentado por Rubén Lanz.

Este caballo viene de correr una buena competencia. Se encuentra muy bien. Hoy (miércoles) tuve la oportunidad de ajustarlo en el aparato y hasta ahora el potro se ve bien.

A la altura de la cuarta carrera conduce al dosañero Mr. Bárbaro, entrenado por William Laya.

-Un potrillo que ha corrido pruebas selectivas para potros dosañeros. Viene de arribar segundo. El caballo se encuentra muy bien por cancha. Se encuentra muy bien por cancha y atraviesa por una buena condición. Con el favor de Dios esperamos hacer una buena carrera con este ejemplar.

Para la quinta del programa del ciclo no válido, montarás a la yegua cincoañera Sweet Victory que reaparece luego de 63 días ¿Cómo estuvo la preparación?

Es una buena oportunidad que me da el entrenador Dotwing Fernández con su yegua Sweet Victory. Tengo semanas de trabajar con ella. Se ve bien en sus condiciones y en el nombre de Dios haremos una buena carrera.

Tú próximo compromiso es en la sexta competencia, pues repites en la monta de Madame Walker que vienes de ganar con esta presentada por Heli García Jr., ¿qué nos puedes decir de esta yegua?

Esta yegua la conozco a la perfección. En su reaparecida ganó y después de esa carrera se mantiene en buenas condiciones y esperamos decidir el triunfo de esta yegua.

Compromisos del 5y6: La Rinconada

La segunda válida para el juego del 5y6 nacional, estarás en el sillín del caballo Quincy que reaparece luego de 63 días ¿Cómo estuvo la preparación?

No he tenido la oportunidad de trabajar con este caballo. Es un ejemplar fuerte. Lo he observado en cancha y se encuentra bien y esperamos una buena competencia Dios mediante.

En la cuarta válida tienes el compromiso con la yegua Sicarigua del trainer José Sánchez y viene de correr seguido, ¿qué tal quedó su preparación?

Si, efectivamente la yegua corre seguida. La yegua llegó bien en su última carrera y en el nombre de Dios esperamos lo haga mucho mejor esta semana.

Cierras tus compromisos en la sexta válida con la alazana Vida Zofía, entrenada por Rubén Lanz.

Una yegua que he tenido una semana trabajándola, se encuentra excelente en cancha. No la dejen por fuera de las combinaciones porque en esta última del programa estará haciendo una buena actuación con el favor de Dios.