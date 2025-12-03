"Decide si no hay imponderables": El pronóstico condicional de José García para la R47

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador de purasangres José García ha tenido pocas oportunidades en la temporada, con solo 17 presentaciones en lo que va de año. Su récord acumula un tercer lugar, por lo que aún no conoce el triunfo en La Rinconada este 2025.

Primera victoria: Entrenador Reunión 47 La Rinconada

A pesar de los números, el preparador no descansa y se le observa siempre en la mañana de ajustes donde supervisa rigurosamente el trabajo de los ejemplares a su disposición.

Meridiano Web, en su búsqueda por ofrecer la mayor cobertura posible de los protagonistas de cada reunión, se acercó al entrenador para que informara sobre la condición actual de los dos ejemplares que presentará este domingo.

El primer presentado se dará de la partida en la quinta carrera y se trata de la yegua My Girl Alejandra.

-Esta yegua va a su reaparecida y a pesar de no estar al 100%, esperamos que haga una buena carrera.

Luego en la primera válida del 5y6 nacional, el segundo presentado de la tarde es el caballo Absoluto que viene de presentar una gran mejoría.

- En su última carrera, este ejemplar brincó ligeramente hacia afuera al momento de la partida. Para esta oportunidad, solo esperamos que tenga un buen brinco, porque, de ser así, estoy seguro de que estará decidiendo la competencia.