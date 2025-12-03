NHL: Lightning busca afianzar el liderato Atlántico ante unos Penguins inconsistentes

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la NHL presenta un emocionante choque en la parte alta de la tabla de la Conferencia Este. Los Tampa Bay Lightning reciben a los Pittsburgh Penguins en un encuentro que podría ser crucial para consolidar las aspiraciones de playoffs de ambos equipos.



Lightning: Racha ganadora y ofensiva implacable

Los Tampa Bay Lightning llegan a este duelo en un momento excepcional, con 8 victorias y solo 2 derrotas en sus últimos 10 partidos. Esta racha subraya la poderosa forma ofensiva del equipo, que promedia 3.6 goles anotados por partido en ese período.



Además de su ataque efectivo, el Lightning demuestra una defensa sólida, permitiendo un promedio de solo 1.9 goles en contra en sus últimos 10 encuentros. Esta combinación de alto rendimiento ofensivo y defensivo es lo que les permite luchar por el liderazgo de la liga. Es importante notar que el equipo anota más de 2.5 goles en 5 enfrentamientos directos consecutivos contra los Penguins.



Penguins: Lucha por la consistencia

Los Pittsburgh Penguins buscan demostrar su determinación, aunque su forma reciente ha sido más irregular. El equipo registra 4 victorias y 6 derrotas en sus últimos 10 partidos.



Su promedio de goles marcados en los últimos 10 partidos es de 2.5, mientras que conceden una media de 2.8 goles. A pesar de ser un rival históricamente difícil para Tampa Bay (con 27 victorias frente a 21 en 48 enfrentamientos), su reciente inconsistencia defensiva podría ser clave en este choque de alta intensidad.



El pronóstico de MeridianoBet se enfoca en la alta anotación

El historial entre Tampa Bay y Pittsburgh sugiere que este partido será un festival de goles. El promedio total de goles en sus 48 enfrentamientos directos es de 6.67.



Dado que ambas escuadras han mostrado un alto rendimiento ofensivo y que la tendencia de más de 5.5 goles se ha cumplido en sus enfrentamientos recientes en casa de Tampa Bay, se espera que esta tendencia de alta productividad se mantenga vigente.

Nuestra jugada: Mas de 5.5 goles anotados en total (-141)

R: Luimar González