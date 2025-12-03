¡Imparable! Golazo de Kylian Mbappé para el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está disputando la jornada 15 del fútbol español ante el Athletic Club en el Estadio de San Mamés. Los visitantes están en la obligación de ganar para seguir en la pelea por el primer lugar de la tabla, mientras que los locales desean dar un golpe de autoridad y así escalar hacia las primeras posiciones.

En un compromiso que en la previa es muy igualado, el conjunto merengue, en una de las primeras jugadas de peligro, marcó el primer tanto por intermedio de su delantero, Kylian Mbappé. El francés recibió el balón mucho más atrás del área y, con una jugada individual en la que se quitó a un defensor y con un disparo potente, anotó su gol número 15 de la campaña.

Esta ventaja para los dirigidos por Xabi Alonso no solo los ayuda a administrar mejor los tiempos de juego, sino que pueden crecer en confianza luego de semanas en las que han sido duramente criticados por sus recientes resultados dentro del terreno.