¿Crece la tensión? Los jugadores del Real Madrid vuelven a cuestionar a Xabi Alonso

Una nueva fricción parece haber surgido en el seno del vestuario del Real Madrid, esta vez a raíz de una decisión logística adoptada por el entrenador, Xabi Alonso.

A pesar de la cercanía geográfica entre Madrid y Bilbao, el técnico español optó por modificar la rutina habitual de viajes, una postura que, según reportes, no ha sido bien recibida por parte de la plantilla.

La expedición blanca se enfrentará al Athletic Club en San Mamés, y aunque la capital vasca está a solo una hora de vuelo de Madrid, Alonso dispuso que el equipo viajara un día antes del partido para pasar la noche en la ciudad vizcaína.

Decisión innecesaria que genera molestia

La información sobre este nuevo foco de malestar fue revelada en el programa televisivo 'El Chiringuito'. De acuerdo con las afirmaciones del medio, algunos jugadores del Real Madrid consideran que la medida de Xabi Alonso es innecesaria y ha generado inconformidad.

La principal razón esgrimida por los futbolistas es la alta carga de partidos que han acumulado durante el último mes, justo antes del parón navideño. En este contexto de máxima exigencia física y mental, la plantilla valoraba poder aprovechar al máximo el tiempo de descanso y pasar un día más junto a sus familias.

Al adelantar el viaje a Bilbao, el entrenador cortó este día de descanso que algunos jugadores esperaban utilizar antes del partido.

¿Mala gestión de Xabi?

Este episodio subraya el desafío constante de la gestión de grupo para Xabi Alonso en su primera temporada al frente del Real Madrid.

Aunque la decisión del entrenador puede estar motivada por la búsqueda de una mayor concentración o por asegurar un descanso óptimo en el lugar del partido sin los imprevistos de un viaje matutino, la percepción de la plantilla es crucial.

El cuerpo técnico deberá manejar dicha situación con tacto, asegurando que sus decisiones logísticas se alineen con el bienestar de los jugadores, especialmente en un club con aspiraciones máximas y donde la exigencia física es extrema.