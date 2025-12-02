Xabi Alonso se sincera: "El equipo ha perdido calidad de juego"

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció en rueda de prensa en la víspera del crucial choque de LaLiga ante el Athletic Club en San Mamés.

Todas las miradas están puestas en el técnico tolosarra, cuya figura se ha visto cuestionada tras la racha de tres empates consecutivos en la competición liguera, un bache que ha provocado la pérdida del liderato.

El ex mediocampista español abordó la delicada situación con una mezcla de autocrítica y un mensaje de confianza en el trabajo que se está realizando en Valdebebas.

Reconoció el bajo nivel

Xabi Alonso fue directo al señalar la causa del reciente tropiezo del equipo, reconociendo una disminución en el rendimiento general de su plantilla:

"El equipo en general ha perdido un poco de calidad de juego, de energía. Pero todos volvemos a jugar juntos".

Ante la preocupación por la pérdida de fluidez en el juego, puso el énfasis en la organización y el convencimiento de sus jugadores, destacando que el camino para mejorar está claro internamente.

"Los jugadores tienen claro qué queremos hacer y cómo podemos mejorarlo. Sin organización es imposible y hay que trabajarlo, claro. El otro día mejoramos en la segunda parte y por eso tuvimos más oportunidades. Pero todo parte de tener convencimiento", analizó.

Quieren romper la mala racha

El desplazamiento a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club, un partido siempre exigente y con un ambiente único, representa una prueba de fuego y la oportunidad ideal para cortar la racha de empates. Alonso se mostró consciente de la importancia del compromiso.

"Queda mucho, más de un tercio, está todo igualado y queda un mundo. Esto puede dar muchas vueltas. Nos está costando ganar fuera de casa, pero podemos hacerlo mañana".