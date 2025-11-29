LaLiga: Xabi Alonso le manda este dardo al presidente del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrenta al Girona con la clara necesidad de romper su racha sin victorias en LaLiga que se extiende desde hace un mes. El técnico enfatizó la urgencia de volver a ganar fuera de casa para sumar de tres en tres y encontrar el "partido redondo" que el equipo busca, caracterizado por el control, la continuidad, el dominio y la intensidad.

A pesar de haber evolucionado en defensa, Xabi no ocultó su descontento por los goles encajados y prometió ajustes en la organización para mantener la agresividad y el protagonismo.

Novedades de la plantilla y gestión de talentos

En cuanto a la disponibilidad del equipo, el DT del Real Madrid confirmó la recuperación de Rüdiger y Militao, mientras que Asencio y Franco también podrían estar disponibles; Huijsen queda descartado.

El técnico analizó la situación de varios jugadores clave: elogió la gran relación y el perfil "top mundial" de Bellingham, destacando su curiosidad por mejorar; celebró la total recuperación de Mastantuono de su pubalgia; y mostró optimismo por el progreso de Trent Alexander-Arnold en su primer año, asegurando que su mejor versión está por llegar. Finalmente, destacó el regreso positivo de Mendy, cuya competitividad y seguridad defensiva son una excelente noticia para la zaga.

Respuesta a Laporta y fortaleza interna

En la rueda de prensa, Xabi envió un mensaje directo al presidente del equipo rival, Laporta, tachando sus comentarios sobre el partido del Elche de "mensajes populistas" y subrayando que el enfoque del Real Madrid es ganar en el campo de forma "merecida y deportiva".

Más allá de las polémicas externas, el técnico insistió en la solidez y unidad del vestuario, afirmando que el equipo está totalmente cohesionado y que todos comparten el objetivo de "llegar a Mayo con posibilidades de ganar todo". La conexión diaria entre los jugadores se mantiene fuerte, demostrando que la plantilla es muy sólida pese a cualquier rumor que pueda circular.