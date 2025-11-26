Florentino Pérez respalda a Xabi Alonso y la plantilla debe responder

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso ha cerrado de un plumazo los rumores que rodeaban al equipo en los últimos días al Real Madrid. El técnico reconoció la conversación mantenida con Florentino Pérez, un gesto poco habitual en él, pero necesario para aclarar que el respaldo del club es total. El mensaje es claro: la autoridad del vestuario tiene nombre propio.

Respaldo y aviso interno

En el club consideran que era el momento de zanjar cualquier duda. Por eso, la declaración pública del entrenador buscó reforzar su figura delante de todos, especialmente de los jugadores. La directiva entiende que la mejor forma de poner orden era mostrar de manera abierta que Alonso cuenta con el apoyo absoluto del presidente.

El vestuario, por tanto, ya conoce la postura oficial. Ahora queda en manos de los futbolistas demostrar que pueden revertir la situación y acallar lo que se ha dicho sobre la actitud y el rendimiento del equipo. El primer aviso ya se ha dado, y nadie en el grupo puede mirar hacia otro lado.

Toca a los jugadores responder en el campo y recuperar la normalidad que exige el escudo del Real Madrid. Hace un año, Ancelotti intentó enderezar un momento complicado sin éxito. Esta vez, con la autoridad reforzada, Xabi Alonso toma el testigo. Ahora el paso lo debe dar la plantilla.