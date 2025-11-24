Xabi Alonso repite estos patrones que ya fracasaron en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La situación alrededor de Xabi Alonso empieza a generar un murmullo incómodo dentro del madridismo. Aunque llegó como un técnico de pizarra capaz de corregir ciertos vicios del equipo, muchos aficionados empiezan a ver similitudes con etapas recientes que no dejaron buen recuerdo. La exigencia del Real Madrid es feroz y no suele dar margen a las dudas, ni siquiera cuando se trata de una figura respetada como Xabi.

Sombras de Benítez y Lopetegui

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Para una parte del madridismo, las explicaciones del técnico en rueda de prensa evocan a las que en su día ofrecieron Rafa Benítez y Julen Lopetegui, ambos cesados tras intentar implantar ideas que nunca terminaron de cuajar. El caso de la suplencia de Vinícius es un ejemplo: Xabi insistió en que estaba hablado y que el jugador entendía su rol, pero el discurso no terminó de convencer a la afición.

El entrenador también defendió que el equipo no se ha caído, que sigue compitiendo y que los resultados pueden mejorar. Habló de autocrítica, de mantener el espíritu y de convivir con la presión constante que supone dirigir al Madrid. Sin embargo, sus palabras no están logrando calmar la inquietud de un entorno que no perdona la falta de claridad.

En ese sentido, sus conclusiones tras el último tropiezo tampoco ayudaron demasiado. Reconoció que al equipo le faltó continuidad después del 1-1 y que la primera parte había preparado el terreno para ponerse por delante, pero el mensaje pareció quedarse corto. Para muchos, el problema no es tanto lo que dice, sino que su proyecto aún no termina de mostrar esa identidad propia que se esperaba desde su llegada.

Así, el ambiente se va cargando de recuerdos recientes que nadie quiere revivir. Xabi Alonso aún tiene margen para revertir sensaciones, pero el madridismo ya ha visto esta película antes y sabe cómo puede terminar si no aparecen las soluciones en el campo.