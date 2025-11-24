Rodrygo hace historia con desastrosa sequía goleadora entre delanteros del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo Goes ha perdido protagonismo en la presente temporada con el Real Madrid y luce bastante lejano aquellas noches mágicas en la UEFA Champions League con recordados goles ante el Chelsea y Manchester City que, en su momento, llevaron a la gloria a la institución blanca.

En la jornada de este domingo, el delantero recibió la oportunidad de ponerse fin a su divorcio con los goles saliendo de titular frente al Elche, correspondiente a la decimotercera fecha de La Liga. Sin embargo, el atacante volvió a decepcionar y fue uno de los primeros en salir sustituido en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El brasileño vive su peor momento desde que se convirtió en figura de los merengues y esto alimenta ese debate sobre su continuidad en la Casa Blanca. Después de ser una pieza sólida en el pasado proyecto de Carlo Ancelotti, el ariete parece haber perdido su confianza y a luchar por más tiempo de juego bajo las directrices de Xabi Alonso.

Rodrygo entre los peores delanteros del Real Madrid

Rodrygo atraviesa una racha negativa que lo convierte en el tercer delantero en toda la historia del Real Madrid en alcanzar una cuota de 29 o más partidos oficiales consecutivos sin marcar, de acuerdo con el dato de MisterChip. Una cifra llamativa, especialmente para un jugador con el protagonismo y la proyección del brasileño, cuya sequía goleadora sigue aumentando y lo coloca en una situación estadística poco habitual en el club.

El primer precedente de una racha similar lo protagonizó Mariano Díaz, quien llegó a encadenar 30 partidos consecutivos sin anotar, acumulando 986 minutos sin ver puerta. Antes que él, el histórico Rafa Marañón había atravesado un periodo todavía más prolongado en minutos: 29 encuentros seguidos sin marcar, pero sumando un total de 1.416 minutos, lo que lo mantenía como uno de los casos más extremos en la historia madridista.

Después de su presentación contra Elche, el internacional brasileño acumula 29 compromisos y una suma de 1.321 minutos sin gol. Su situación ha generado preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición, que espera que el futbolista recupere pronto la confianza y vuelva a aportar en la parcela ofensiva del equipo.