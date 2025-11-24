Se filtra imágenes del próximo balón para la final de la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

A las puertas de una nueva jornada en la presente temporada UEFA Champions League, se ha filtrado el diseño del próximo balón que rodará en la final el 30 de mayo de 2026 desde el Puskas Aréna en Budapest.

Aún falta mucho para la definición de los mejores equipos, que se reunirán en Hungría para definir al próximo monarca de la competición más importante de clubes europeos. Sin embargo, la esférica que tomará protagonismo en la mencionada final se trata de un diseño con los símbolos de la cultura húngara, de acuerdo con el imagen filtrada por portal FootyHeadlines.

El balón de la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2025-26 presenta una nueva combinación de colores de blanco, morado oscuro, amarillo solar y rosa chillón. El diseño gráfico del balón está inspirado en Budapest, la ciudad anfitriona de la final, que se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

¿Cuándo comenzará a utilizarse el balón?

Según el portal FootyHeadlines, la esférica no será exclusivamente para la final de la 'Orejona', ya que comenzará a rodar de forma oficial en las fases eliminatorias en la presente temporada y estará disponible para su compra a partir de febrero de 2026.

Además de su combinación de colores, que será algo inédito en la historia de la Champions League, el diseño incorpora grandes estrellas blancas con un patrón interior dominado por llamativos remolinos morados y rosas, complementados con elementos de marca amarillos. Equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Arsenal, quienes están punteando en la tabla de posiciones en la actual entrega y se encaminan a clasificar, tendrá la oportunidad de destacar con el balón, a partir de los instancias finales del certamen.