Charle Oliveros estrena el casillero de 2026 en Mahoning Valley durante una jornada cancelada

El jinete criollo Charle Oliveros alcanzó su primera victoria de la temporada en el hipódromo de Mahoning Valley Race Course, ubicado en Austintown, Ohio, Estados Unidos, tras cinco actuaciones previas en el circuito.

Aunque el profesional sumaba actuaciones desde principios de enero, materializó su primer triunfo el pasado 7 de enero de 2026.

La victoria llegó en la segunda carrera de la tarde a través del ejemplar Fiveminutsofpasion, una castaña que consigue su segundo éxito luego de siete presentaciones. La ganadora, entrenada por Eric Reed, se impuso en un recorrido de 1.200 metros en un tiempo de 1:13.64. Corrió sobre una pista totalmente fangosa y abonó dividendos sorpresivos en taquilla: $21.80 a ganador, $9.20 el place y $4.60 el show.

Jornada Inconclusa y Tragedia Equina

La programación de carreras en vivo en Mahoning Valley no pudo concluirse. Las autoridades cancelaron la jornada luego de la séptima carrera del 7 de enero de 2026. La razón oficial, según Equibase, fue "condiciones de la pista".

No obstante, la cancelación coincidió con una tragedia equina en la séptima carrera, una prueba de una milla para reclamantes de $5,000. El caballo American Silver, cotizado 11-1, sufrió una lesión catastrófica pasada la marca de los tres cuartos de milla y fue sacrificado, según el gráfico de Equibase. El castrado de 7 años corría para el propietario y entrenador Paul Melancón. Se informó que el jockey Kevin González resultó ileso en el incidente.

Charle Oliveros: Números 2026 Próximos Compromisos

Hasta la fecha, el jinete criollo acumula un total de 1,206 victorias de por vida, un registro que comenzó a construir desde su debut en 2011. Si la programación lo permite, Oliveros tiene pautadas cuatro montas para la jornada de este jueves.