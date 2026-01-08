Nuevos participantes: Strategic Risk y My World suman puntos para el Kentucky Derby 2026

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana se llevaron a cabo dos pruebas clasificatorias para el Kentucky Derby 2026. Strategic Risk y My World, fueron los ganadores del Smarty Jones Stakes en Owklawn Park, y del Jerome Stakes, en Aquedcut, respectivamente.

Strategic Risk y My World, fueron sorpresa en la primera carrera de puntos del camino al Kentucky Derby 2026 del nuevo año, ganando 10 puntos cada uno y ascendiendo en el tablero de futuros corredores a estar presente en la carrera más famosa del mundo.

Kentucky Derby: Strategic Risk, con Javier Castellano de cara al futuro

Strategic Risk,con la monta del jinete venezolano Javier Castellano para el entrenador Mark Casse, sorprendió en el Smarty Jones Stakes de Oaklawn el sábado. El potro hijo de Noble Bird había demostrado potencial con una victoria aplastante por nueve cuerpos en el Florida Sire In Reality en noviembre, pero olvidado para este compromiso por la presencia de Universe, que defraudó por completo.

Kentucky Derby: My World surge como otro representante para Cox

My World, entrenado por Brad Cox, logró su tercera victoria consecutiva con una ventaja de dos cuerpos en el Jerome Stakes en Aqueduct. El potro hijo del semental Essential Quality siguió al favorito Balboa antes de alejarse en la recta final, y dejando una gran impresión con su desplazamiento. Balboa, hijo de Not This Time quien terminó segundo en el Jerome tras liderar la recta final, había sido considerado un contendiente tras su tercer puesto en el Remsen (G2) en diciembre, pero fue otro de los grandes favoritos en los eventos clasificatorios al Derby.

Kentucky Derby: Ted Noffey mantiene la punta y se espera su reaparecida

Ted Noffey, flamante ganador de la Breeders' Cup Juvenil con el entrenador Todd Pletcher, hijo de Into Mischief es el favorito para el Derby de Kentucky de 2026, se espera que Ted Noffey regrese en la Fountain of Youth (G2) en Gulfstream Park.

Obliteration, dominó el Renaissance el sábado por 7 1/2 cuerpos en Oaklawn. Entrenado por Steve Asmussen, el potro hijo de Violence es ganador del Sanford (G3) en Saratoga en julio y terminó tercero en la Breeders' Cup Juvenile.

Otros movimientos notables a considerar y que se añadieron a la lista para futuras apariciones en carreras camino al Derby De Kentuck, fueron: Stop the Car, Cabourg, Commandment Class President, Oscar's Hope, quedó segundo en la Smarty Jones, Enforced Agenda, Nearly, Boca Beach Club y Baytown Dreamer, estuvieron en el Smarty Jones. Finalmente, No Joke Joe, Epic Summer y Tripp's Promise.