Temporada 2025: Este fue el mejor momento hípico venezolano en Estados Unidos

En los últimos días, hemos compartido con ustedes, mes a mes, los acontecimientos, logros o hitos que los venezolanos dejaron huella en el país y fuera de él durante la temporada 2025. Cada profesional dejó una impronta en su camino a través del fascinante mundo de las carreras de caballos. Un logro personal y profesional que fue programado.

No obstante, entre estos hitos que marcaron la época, el triunfo del Sovereignty con el jinete venezolano Junior Alvarado a lomos de un caballo es uno de los más significativos. Con esta actuación, se transformó en el cuarto jinete venezolano en ganar el Kentucky Derby (G1), siguiendo así los pasos de sus compatriotas Gustavo Ávila, Sonny León y Javier Castellano.

Sovereignty y Junior Alvarado marcó un paso en la historia estadounidense

Con el objetivo de conmemorar un año excepcional de acción en las carreras de caballos dentro de los Estados Unidos, por los profesionales venezolanos jinetes, entrenadores, propietarios y personalidades vinculadas a las carreras para compartir sus impresiones acerca de este año inolvidable.

Sovereignty, el potro criado en Kentucky por Godolphin, demostró su dominio total con triunfos contundentes en pruebas Grado 1 Travers, Belmont Stakes, y Kentucky Derby, así como también el Grado 2, del Jim Dandy y Fountain of Youth, todos ellos dirigidos por Junior Alvarado y entrenado por el Salón de Fama, Bill Mott. Victorias que lo convirtió en el único ejemplar macho en conseguir cinco victorias en pruebas de grado, sólo igualado por la potra de tres años Nitrogen.

Sovereignty, nominado al premio Eclipse como Mejor Potro de 3 años y Caballo del Año, de la presente temporada, finalizó su campaña de seis victorias en nueve presentaciones con una producción de $5.835.300, cifra que el hijo de Into Mischief en Crowned por Bernardini, lo colocó como el líder en producción de la temporada.