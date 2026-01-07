Día de Reyes: Edgard Zayas se corona campeón del Jockey Challenge en el Hipódromo Camarero

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 6 de los corrientes fueron celebradas un total de 10 carreras que incluyeron el Clásico “Día de Reyes”, además de la disputa del Jockey Challenge con la participación de los mejores jinetes y yoquetas que hacen vida dentro y fuera del territorio puertorriqueño.

El jinete puertorriqueño radicado en el estado de la Florida, Edgard Zayas, se convirtió en el ganador del Jockey Challenge 2026 llevado a cabo en el Hipódromo Camarero, que se convirtió en un exitoso evento.

Puerto Rico: Edgard Zayas selló el triunfo con una visita al paddock de ganadores

Más de seis mil espectadores se dieron cita este martes en el hipódromo Camarero en Puerto Rico, con la disputa del Jockey Challenge en el marco de la celebración del “Día de Reyes”, con un total de diez competencias con el Clásico “Día de Reyes”.

Carrera competitiva donde se dieron cita los mejores jinetes del patio; Edgard Zayas obtuvo el triunfo con 29 puntos. Manuel Franco, con excelente campaña en La NYRA, ocupó la segunda plaza con 25 puntos y el pódium lo cerró el experimentado jinete Juan Carlos Díaz, con 19 puntos.

Zayas selló el título a bordo de la yegua Zalamera Baby Boy, en la cuarta carrera de la jornada, perteneciente al establo Solivan Racing y entrenada por Jason Lisboa. Zayas, sin apresurar el paso desde la partida, se ubicó detrás de la velocidad en los primeros 800 metros luego de ver a Gran Porte y Mi Rey Adrian en 23.3 y 46.4.

Al promediar el giro de la última curva Zalamera Baby Boy, con Zayas en su lomo, comenzó el “last drive” por líneas externas para quebrar la resistencia de Gran Porte, que se mantuvo en la pelea hasta los 100 finales, para ceder y caer a no menos de dos largos y medio, en crono de 1:19.12, para la distancia de 1.300 metros.

Zayas, ganador de varios meeting en Gulfstream Park, acumuló un total de 29 puntos. El resto de la tabla la completaron Edwin Castro, con 15 puntos, y Ramón Vázquez, quien cerró con 14 unidades.