Prestianni reunió al vestuario del Benfica para hablar sobre lo ocurrido con Vinicius

La ida de los playoffs de Champions League entre Benfica y Real Madrid no solo dejó la victoria 0-1 de los merengues, sino también el tan mencionado hecho entre Vinicius y Gianluca Prestianni, al ser acusado este último de proferir insultos racistas contra el brasilero.

Pues bien, el tema parece no haber culminado. Más bien, sigue dando de qué hablar a solo tres días de que se juegue la vuelta de la serie en el Bernabéu, Lo más reciente sobre esta novela viene de parte del propio jugador de Benfica, sobre quien informan decidió convocar una reunión de urgencia con todos sus compañeros del vestuario.

El encuentro se habría dado este domingo 22 de febrero en la ciudad deportiva del club portugués, según el medio de ese país 'Record', desde donde se asegura que Prestianni estaría "muy ofendido" con el futbolista del Real Madrid, tras acusarlo de insultos racistas, negados por el argentino.

La razón del estado de ánimo del Gianluca con 'Vini' estaría atado al hecho que siente que utilizó acusaciones falsas para echarle en su contra a la opinión pública futbolera y fuera del balompié.

Benfica en respaldo de Prestianni ante el bloque de Vinicius

La misma información destaca que la plantilla escuchó las explicaciones del argentino y todas sus palabras de cara a lo que viene. En las mismas, habría aprovechado la ocasión para pedir disculpas al vestuario y lamentarse por todo el foco que se ha puesto hacía el equipo por su cruce con el brasilero.

El jugador siente que todo este suceso podría desestabilizar a la institución y sus sus compañeros, sobre todo de cara a uno de los partidos más importantes de la oncena durante la campaña 2025-26, que podría dar a los suyos la clasificación a octavos si remontan ese parcial 0-1 con el que salieron de Da Luz.

Mientras todo esto se da, desde la UEFA y FIFA sigue en curso la investigación de lo ocurrido entre Vinicius y Prestianni, sin que hasta el momento se haya dado algún desenlace del caso.