Suscríbete a nuestros canales

La sabermetría ha desempeñado un papel crucial en los análisis estadísticos deportivos recientes, en esta era moderna en la que la tecnología supera lo inesperado. La sabermetría ha tenido un rol crucial en el béisbol para ampliar la investigación de las estadísticas individuales de cada jugador o equipo.

No obstante, la sabermetría no es aplicable a esta disciplina deportiva; en cambio, puede ser utilizada en cualquier deporte que se base en estadísticas y que busque llegar al nivel más alto de cada disciplina. Según, estas mediciones métricas Flavien Prat, debería ser el campeón absoluto de la temporada.

Una herramienta moderna: La sabermetria en el hipismo

La temporada que recién finalizó trajo consigo una disputa entre los dos mejores jinetes que han hecho campaña en Estados Unidos: Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat, paridad que se puede observar en la producción durante la campaña.

Aunque a simple vista hay diferencias en cuanto a las victorias en pruebas selectivas, fue de sabio usar la sabermetría para profundizar en el desempeño de la carrera. Según Gary Dougherty, en su cuenta “X” mostró que Flavien Prat supera a todos los jinetes utilizando una métrica que mide victorias, W%, premios, apuestas graduadas, Grado 1 y cómo les va a los apostadores de victorias.

En este análisis con esta poderosa herramienta, se puede notar que Flavien Prat superó a Irad Ortiz Jr. por 9,4 puntos, y este a su vez supera por 10,2 a su hermano José Luis Ortiz. Una ventaja considerable de acuerdo con la exposición indicada al comienzo.

Sí, esta sabermetría o métrica es considerada por los especialistas que tienen el poder al mejor jinete de la temporada; podríamos decir que Flavien Prat es por segundo año consecutivo el ganador del premio Eclipse Award.

¿Qué es la sabermetria?

La sabermetría es el análisis estadístico avanzado aplicado a los deportes, para evaluar el rendimiento de jugadores y equipos de forma objetiva, yendo más allá de las estadísticas tradicionales para medir la contribución real al éxito.

Tiene como objetivo determinar la efectividad real de un jugador o deportista, y su impacto en las victorias de un equipo, usando evidencia empírica.

Gary Dougherty/x