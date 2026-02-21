Jockeys venezolanos generan un Daily Double de $56.70 en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

En lo que es la jornada de carreras de este sábado en el meeting invierno-primavera de Tampa Bay Downs, el jockey venezolano Cipriano Gil logró una victoria en la cuarta competencia de la tarde en una programación de diez carreras, que ha servido para generar uno de los Daily Double más altos de la tarde sabatina.

Estados Unidos: César González y Cipriano Gil con un Daily Double de $56

En la cuarta competencia del programa de la tarde en Tampa Bay Downs, se disputó un Maiden Claiming de $20.000 para yeguas de cuatro años y más edad, en distancia de 1.700 metros donde la victoria fue para la purasangre Queen Drama, presentada por Brian Lusk y conducida por el jockey venezolano Cipriano Gil.

Los parciales de la competencia fueron de 23.99 en los 400 metros, 47.00 en la media milla, 1:13.82 en los 1,200 metros, 1:41.86 en la milla y un tiempo final de 1:48.68 con remate de 6.82 en los últimos 100 metros.

Los dividendos de la victoria de la hija de Fog of War en Cry Value por Stree Cry (IRE), fueron de $22.40 a ganador, $7.40 el place y $5.00 el show de la carrera. Los resultados de esta prueba, junto con la victoria de Life Advice con el criollo César González generó un Daily Double de $56.70 para los que acercaron la jugada exótica.