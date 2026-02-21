Estrella de Minnesota Timberwolves sufre duro castigo de la NBA por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

La oficina central de la NBA ha anunciado oficialmente este sábado que el pívot de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, ha sido suspendido por un partido sin goce de sueldo. La sanción se produce después de que el jugador francés acumulara su séptimo punto por falta flagrante durante el intenso enfrentamiento de este viernes 20 de febrero contra los Dallas Mavericks.

El incidente y el sistema de puntos de la NBA

La suspensión de Gobert es el resultado directo de la normativa de la liga sobre faltas flagrantes. Según las reglas de la NBA, cada falta flagrante de tipo 1 suma un punto y cada falta de tipo 2 suma dos puntos. Una vez que un jugador alcanza o supera el umbral de los seis puntos acumulados en una temporada regular, cualquier falta flagrante adicional conlleva una suspensión automática.

Gobert, quien ya caminaba sobre la cuerda floja con seis puntos, recibió una falta flagrante de tipo 1 durante el encuentro ante Dallas, lo que elevó su total a siete. Esta situación obliga a la liga a imponer el castigo de un partido de inactividad, que el pívot cumplirá de forma inmediata en el próximo compromiso de los Timberwolves.

El impacto en los Minnesota Timberwolves

La ausencia de Gobert llega en un momento crítico para la franquicia de Minneapolis. Conocido como "The Stifle Tower", el tres veces ganador del premio al Defensor del Año es la pieza central del esquema defensivo de los Timberwolves. Su capacidad para proteger el aro y alterar los tiros rivales es el pilar sobre el cual Minnesota ha construido su éxito reciente.

La pérdida de Gobert para el próximo encuentro no solo afecta la defensa interior, sino que también ejerce una presión adicional sobre sus compañeros de equipo. Con la pintura desprotegida, el entrenador y su equipo técnico deberán realizar ajustes tácticos significativos para compensar la falta de rebotes y la intimidación física que el francés aporta en cada posesión.

Un patrón de juego físico

Esta suspensión pone de relieve el estilo de juego intensamente físico de Gobert, que a menudo lo coloca en situaciones de contacto extremo bajo los tableros. Aunque su agresividad es una de sus mayores virtudes, la acumulación de puntos por faltas flagrantes sugiere que el pívot deberá ajustar su enfoque defensivo para evitar sanciones futuras que puedan perjudicar las aspiraciones del equipo de cara a la postemporada.

Los Timberwolves, que actualmente se encuentran en una feroz disputa por los primeros puestos de la Conferencia Oeste, no podrán contar con su máximo referente defensivo en un duelo clave. La gerencia de Minnesota no ha emitido comentarios adicionales, limitándose a acatar la decisión de la liga y enfocándose en la preparación del próximo partido.