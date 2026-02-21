¿Cómo le fue a Jon Aramburu y Yangel Herrera en el empate de la Real Sociedad ante Real Oviedo?

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 25 de LaLiga no solo ha contado este sábado 21 de febrero con la sorpresiva derrota del Real Madrid a manos del Osasuna (2-1), sino que también ha podido tener la presencia de minutos de embajadores venezolanos en el balompié español. Dos de ellos: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

Los criollos vieron acción en el compromiso de la Real Sociedad ante el Real Oviedo, que finalizó en empate a tres goles en Anoeta, pero que realmente fue una batalla campal que por momentos estuvo en los caminos posibles: la derrota y la victoria.

De hecho, el equipo vasco tuvo que venir de atrás en el partido, tras un parcial de 0-2 en el minuto 52', que luego ayudaría a remontar el doblete de Orri Óskarsson (64' y 90') y el tanto de Duje Ćaleta-Car (87').

¿Cómo les fue a Jon Aramburu y Yangel Herrera?

Los criollos vivieron el partido desde dos facetas. Jon, por su parte, fue titular en el duelo, jugando como defensor en su acostumbrada banda izquierda y se mantuvo en el campo hasta el 53', tras se sustituido por Álvaro Odriozola.

En los datos que registró en ese periodo, dejó una intercepción, un despeje, dos recuperaciones de balón, tres de cinco duelos terrestres ganados, un duelo aéreo ganado en la misma cantidad de intentos, una falta y solo fue driblado en una ocasión. En cuanto a pases precisos, completó el 85% (23 de 27), dejando un 75% de efectividad en pases en campo contrario (9 de 12).

En el caso de Yangel, hay que decir que ingresó para el segundo tiempo por Turrientes y en toda la segunda parte completó un 80% en precisión de pases (20 de 25), con un 85% en campo contrario (11 de 13). En cuanto a otros registros, dejó dos despejes, bloqueó un tiro rival, recuperó un balón, ganó dos de cinco duelos terrestres, así como dos de cuatro en los enfrentamientos aéreos.

Por este duelo en LaLiga, Jon Aramburu obtuvo por Sofascore, portal especializado en estadística, un 6.3 de valoración de su partido, mientras Yangel Herrera recibió una puntuación de 6.6, que viene a ser positivo porque está recuperando minutos, tras varias lesiones en el pasado.