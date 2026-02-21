Cristiano Ronaldo: ¿Con su nuevo doblete a cuántos goles quedó de los 1000?

Suscríbete a nuestros canales

Con 41 años en su espalda, Cristiano Ronaldo sigue vigente en el fútbol mundial y este mismo sábado 21 de febrero dejó demostraciones de esta aseveración. El delantero fue uno de los que encaminó el triunfo de los suyos contra el Al Hazem, al que vencieron con marcador de 4-0.

El términos estadísticos, el 50% de la victoria podría ser responsabilidad del portugués, después de ser el encargado de anotar dos goles de los cuatro finales. El primero lo firmó al minuto 13' del partido, que sirvió para nada más y nada menos que abrir el marcador.

Luego dejó espacios para goles de sus compañeros Kingsley Coman (30') y Ângelo Gabriel (77), antes de volver a aparecer en el 79' para cerrar el abultado resultado con goleada en la liga de Arabia Saudita (Saudi Pro League).

Este triunfo además guarda relación estrella con lo clave, porque los mantiene en el liderato del certamen con una suma de 55 puntos, por los 44 que registra Al Hilal, el más peligroso perseguidor y acostumbrado a dañar la fiesta al cuadro del 'bicho'.

¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1000?

Como bien es sabido, el ariete luso no quiere colgar los botines oficialmente sin antes no sumar a su palmarés una marca: los 1000 goles. Esto viene siendo una de sus principales ambiciones y con jornadas como las de hoy se acerca al objetivo.

'CR7' con el doblete llegó a la cifra de 963 anotaciones, dejando el conteo de los mil a solo 37 nuevos encuentros con las redes contrarias. A su vez, este no fue el único gran hito que alcanzó en este partido.

Y es que con su nueva actuación puso su nombre como en el primer futbolista en la historia en marcar 500 goles tras superar los 30 años de edad. Específicamente, su cuenta ahora se posicionó en 501, número que podrá seguir aumentando este curso.

A su vez, Cristiano Ronaldo también se encuentra peleando de cerca el apartado goleador en la liga árabe, renglón liderado actualmente por Ivan Toney (Al Ahli) con 23 tantos y los 21 de Julián Andrés Quiñones.