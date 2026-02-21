Hipismo

Luz verde: Dylan Davis recibe el permiso para volver a montar caballos luego de grave caída

El látigo norteamericano estuvo de visita en el país el pasado mes de diciembre

Por

Saúl García
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 03:57 pm
Luz verde: Dylan Davis recibe el permiso para volver a montar caballos luego de grave caída
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber sufrido el pasado 15 de noviembre del 2025, una fractura de clavícula, rotura de nueve costillas y un pulmón colapsado, el jockey norteamericano Dylan Davis recibió el permiso médico para volver a montar ejemplares purasangres de carreras en su proceso de recuperación.

NOTAS RELACIONADAS

Estados Unidos: Dylan Davis obtiene permiso médico para volver a montar caballos

El periodista norteamericano David Groening informó mediante su cuenta personal de la redo social X, que el látigo norteamericano había recibido el alta médica para volver a montar purasangres de carreras y este sábado estaría montando tres ejemplares del entrenador Saffie Joseph Jr. en el Centro de Entrenamiento de Palm Meadows, así se lo hizo saber el agente del jockey, Mike Migliore.

Davis cayó en séptima competencia de la jornada del pasado 15 de noviembre durante el Meeting Fall de Aqueduct, donde se disputó un claiming de $33.000 y el jockey iba arriba del ejemplar Tarputin.

Davis ha venido a Venezuela en los últimos dos años, primero a montar en la Serie Hípica del Caribe del 2024 y el pasado mes de noviembre en compañía de su hermana Katie Davis en el cierre de la temporada hípica nacional donde se disputaron nueve clásicos de grado y la primera edición del Jockey Challenge 56 Javier José Castellano.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos MLS Spring Training Fórmula 1 Dodgers
Sabado 21 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo