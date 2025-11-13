Fast Market con Dylan Davis lista para llevarse el Pebbles S. (G3) por $175.000 en New York

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct, New York, en su meeting fall tendrá una cartelera de nueve competencias en la que incluyó dos pruebas stakes. El Forever Together S. por $150.000 y la mejor clasificada el Pebbles S. (G3) por un valor de $175.000. El Pebbles S. atrajo a seis hembras juveniles de tres años para competir en este evento que será en distancia de 1.600 metros en pista de grama.

Aqueduct: Fast Market lista para imponerse en el Pebbles Staks de $175.000

La tercera carrera de la jornada dominical en el circuito de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, fue reservada para el Pebbles S. (G3) por $175.000 en distancia de una milla en pista de grama, en la cual Fast Market, salta como la principal candidata a la victoria con la monta del jinete Dylan Davis para el entrenador Jhon Terranova. Esta potra enfrentará a cinco rivales.

Fast Market, del establo Hit The Bid Racing, ha ido mejorando y busca una victoria decisiva el domingo tras quedar segunda de Ready for Candy en su última actuación en el Sands Point (G2) el 18 de octubre en Belmont en el Big A. Fast Market, ha corrido nueve veces este año entre su récord general de 10 actuaciones para una victoria.

El entrenador Chad Brown, ganador de cinco premios Eclipse, presentará a Peak Hype, de Five Racing Thoroughbreds con la monta de Ricardo Santana, Jr., viene de una victoria en una carrera local. Debuta en carreras de categoría en su quinta salida, con un récord de 4 actuaciones para 2 victorias. Brown ha ganado este evento seis veces, un récord, incluyendo con Partisan Politics (2015), Rubilinda (2017), Stella di Camelot (2018), Blowout (2019), Faith in Humanity (2022) e Implicated (2023).

La nómina la completan, Paradise City, It Aint’s two, Correto y Love You Anyway. El Pebbles S. (G3) por $175.000 iniciará a la 1:10 p.m. hora venezolana.