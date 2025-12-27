Abogados de Sean 'Diddy' Combs hacen desesperada petición

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente el rapero y empresario estadounidense, Sean 'Diddy' Combs está en el centro de los reflectores mediáticos, luego de que su equipo legal presentara una apelación explosiva solicitando su liberación inmediata de prisión o, en su defecto, una reducción sustancial de la condena.

La defensa de Sean 'Diddy' Combs juega sus cartas

Los abogados de Diddy presentaron ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan un recurso de apelación de 84 páginas en el que sostiene que la sentencia de 50 meses de prisión es desproporcionada e injusta comparada con casos similares en el sistema federal.

Sus defensores argumentan que el juez que impuso el castigo habría actuado como un “decimotercer jurado” al permitir que se tomaran en cuenta hechos y testimonios relacionados con acusaciones de las que el artista fue absuelto, entre ellos cargos más graves que incluían crimen organizado y tráfico sexual.

Asimismo, aseguran que 'Diddy' fue condenado solo por dos cargos menores bajo la Ley Mann, por transportar personas para participar en prostitución sin que mediara fuerza, fraude o coerción y que incluso en casos con coacción probada, las penas suelen ser menores a 15 meses.

Con esos parámetros, sostienen que su cliente debería estar “fuera de prisión inmediatamente” o al menos ver su sentencia recortada drásticamente.

¿El juez fue demasiado lejos?

Los abogados de Combs aseguran que el fallo original se basó más en la narrativa del juez que en el veredicto del jurado. En la apelación se señala que el juez incluyó en la decisión aspectos no aprobados por los doce jurados que evaluaron los hechos, como testimonios de violencia y control.

Esta interpretación, según la defensa, violaría principios fundamentales del debido proceso y el derecho a un juicio justo.

Además de pedir la anulación total de la condena y la liberación inmediata de Combs, la defensa planteó como alternativa que el tribunal ordene una nueva sentencia más acorde con precedentes judiciales.

Actualmente, el artista legendario de 56 años cumple su pena en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, con una fecha de liberación programada para mayo de 2028 si la apelación no prospera.