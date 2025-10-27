Esta es la posible fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs

Suscríbete a nuestros canales

El magnate Sean "Diddy" Combs pasará aproximadamente tres años en una prisión federal después de su reciente condena de 50 meses por dos cargos de prostitución interestatal.

Sin embargo, a la sentencia se le suma el tiempo que cumplió mientras esperaba el juicio, habiendo permanecido detenido desde su arresto en septiembre de 2024. Además, debe pagar una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada tras su liberación.

Cabe destacar que Sean “Diddy” Combs fue absuelto de los cargos más graves, como extorsión y tráfico sexual, a pesar de que la fiscalía lo había acusado de liderar una organización criminal.

Fecha de liberación de Puff Diddy

De acuerdo a los registros de la Oficina Federal de Prisiones, la fecha de liberación prevista para Sean Combs es el 8 de mayo de 2028.

Durante el largo juicio de más de 3 meses, la fiscalía federal alegó que Combs utilizó su estatus para obligar a mujeres a tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales remuneradas, presentando como prueba registros bancarios que demostraban pagos para el famoso "freak-offs".

La parte defensora alegó describió la acusación como un abuso “doméstico” más que tráfico sexual. "Abusaste del poder y el control con las mujeres que decías amar. Las maltrataste física, emocional y psicológicamente”, sostuvo el juez.

A pesar de los intentos de los denunciantes en hundir al productor musical, este se liberó de una condena mayor luego de ser absuelto de los cargos con más peso. A partir de ahora se inicia la cuenta regresiva para la liberación de Sean “Diddy” Combs.