NFL: Falcons deja a los Bucs en terapia intensiva

Los Atlanta Falcons dieron la campanada en el inicio de la Semana 15 de la NFL al derrotar por un ajustado marcador de 29-28 a los Tampa Bay Buccaneers este jueves. A pesar de la emocionante victoria, los Falcons (5-9) quedaron matemáticamente fuera de la contienda por los playoffs.

Sin embargo, la derrota de los Buccaneers (7-7) tiene implicaciones importantes, ya que permite que los Carolina Panthers puedan superarlos y tomar el liderato de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC) este domingo. El mariscal de campo de Atlanta, Kirk Cousins, fue la figura del encuentro, lanzando tres pases de touchdown a su principal socio, Kyle Pitts.

El partido tuvo un desarrollo dramático. Atlanta se fue al descanso arriba 14-13 gracias a dos envíos de anotación de Cousins a Pitts. Tampa Bay se había mantenido cerca con una anotación terrestre de Sean Tucker y dos goles de campo de Chase McLaughlin.

En la segunda mitad, los Buccaneers tomaron el control. Un pase de touchdown a Delvin Culp puso el 20-14, y una recepción de Chris Godwin amplió la ventaja a un cómodo 28-14 al inicio del último cuarto.

No obstante, los Falcons iniciaron una impresionante remontada. Bijan Robinson anotó un touchdown por tierra (28-20), y un error crucial de Mayfield (una intercepción de Dee Alford) le dio una vida extra a Atlanta. La ofensiva lo capitalizó con el tercer touchdown de Pitts, acercando el marcador a 28-26.

Finalmente, en la última posesión, el pateador Zane González selló la victoria de Atlanta al conectar un gol de campo de 43 yardas en el último segundo del partido, dejando el marcador final 29-28.

Partidos claves de la Semana 15

La jornada continuará el domingo con 14 partidos y varios encuentros destacados:

Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs: Los Chiefs están bajo presión y necesitan la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada.

Denver Broncos vs. Green Bay Packers: Los Broncos buscarán consolidarse como el mejor equipo de la AFC ante unos Packers que persiguen el liderato de la NFC.

Seattle Seahawks vs. Indianapolis Colts: Este partido genera expectativa por el posible regreso del veterano mariscal de campo Philip Rivers, de 44 años, quien saldría del retiro para intentar llevar a los Colts a los playoffs. Además este juego será transmitido por Meridiano Televisión.

La Semana 15 de la NFL concluirá el lunes con el enfrentamiento entre los Steelers y los Dolphins.