NFL anuncia partidos de la temporada regular en Múnich para estas temporadas

La NFL (National Football League) ha confirmado que la ciudad de Múnich, Alemania, volverá a ser sede de partidos de la temporada regular, gracias a un acuerdo con la ciudad y el club FC Bayern Múnich de la Bundesliga.

Alexander Steinforth, gerente general de la NFL en Alemania, destacó la importancia estratégica del país en Europa y el compromiso de la liga con este mercado, afirmando que su regreso a Múnich es una señal de dicho compromiso a largo plazo.

Este histórico estadio recibirá a la NFL

Los encuentros se jugarán en el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich FC. Este estadio ya fue pionero al albergar el primer juego de la NFL en Alemania en 2022, donde los Tampa Bay Buccaneers, liderados por Tom Brady, vencieron 21-16 a los Seattle Seahawks.

Alemania es el mercado europeo de la NFL con mayor crecimiento, contando con más de 20 millones de aficionados, superando a Reino Unido (17.3 millones), Francia (14.2 millones) y España (11.3 millones). Desde 2022, la NFL ha disputado cinco partidos de temporada regular en territorio alemán.

En 2023, los Kansas City Chiefs derrotaron 21-14 a los Miami Dolphins, y los Indianapolis Colts ganaron 10-6 a los New England Patriots en el Deutsche Bank Park de Fráncfort .

En 2024, el Allianz Arena fue testigo de la victoria de los Carolina Panthers 20-14 sobre los New York Giants.

El 9 de noviembre reciente, el Estadio Olímpico de Berlín albergó el triunfo en tiempo extra de los Indianapolis Colts 31-25 contra los Atlanta Falcons.

Cuándo volver la NFL a Múnich

La liga ha asegurado partidos de temporada regular en el Allianz Arena de Múnich para los años 2026 y 2028. Por su parte, la ciudad de Berlín recibirá los encuentros en 2027 y 2029.

La expansión de la NFL en Europa inició en 2007 en Londres, ciudad que ya ha organizado 40 juegos. Además de los cinco partidos en Alemania, la liga ha ampliado recientemente su presencia este año con su primer juego en España, en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y en Irlanda, en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

Para la temporada 2026 la NFL ya confirmó partidos en el Melbourne Cricket Ground, en Australia; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y dos más en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.