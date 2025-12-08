Meridiano buscará otro récord de audiencia con el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El evento de mayor impacto deportivo mundial llegará este 8 de febrero por la señal abierta y gratuita de Meridiano Televisión. Los venezolanos podrán disfrutar no solo del partido, sino también del esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. Una presentación que promete romper récords y marcar historia en la NFL al realizarse totalmente en español.

¿Cómo ver el Superbowl LX?

Además, de la señal abierta gratuita para toda Venezuela, la emisión estará disponible en alta definición mediante plataformas como Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y AbaTV Go, el próximo 8 de febrero.

El Super Bowl 2026 también contará con artistas invitados. Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones ofrecerá su versión de Lift Every Voice and Sing. Mientras tanto, Meridiano prepara activaciones especiales, transmisiones en vivo y premios para los fanáticos del fútbol americano en Venezuela.

Con la temporada NFL 2025-2026 en su fase decisiva, los aficionados podrán seguir cada juego por Meridiano, además del resumen semanal en el programa Zona Touchdown todos los lunes a las 7:00p.m. Vive toda la emoción del Super Bowl 2026 con Bad Bunny por Meridiano Televisión.