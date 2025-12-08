NFL: ¡Imparables! Denver extiende su racha a 10 triunfos seguidos y liquida a los Raiders por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Los Broncos de Denver continúan su impresionante racha de victorias, asegurando este domingo su undécima victoria de la temporada al imponerse a los Raiders de Las Vegas. La victoria fue transmitida a través de la señal de Meridiano Televisión.

Este triunfo coloca a Denver en la cima de la liga, empatando con los Patriotas de Nueva Inglaterra con el mejor récord de toda la NFL (11-2). Más importante aún, los Broncos actualmente dominan el criterio de desempate gracias a su récord perfecto de 6-0 contra rivales divisionales, a diferencia de los Patriots, que cayeron precisamente ante los Raiders.

Récord histórico y fin de una era

Al extender su racha de triunfos a 10 partidos consecutivos, los Broncos no solo igualaron el mejor registro de la liga, sino que también rompieron su propio récord de la NFL de nueve victorias seguidas. Con un récord de 11-2 después de 13 juegos, Denver está disfrutando de su mejor inicio de temporada desde 2013, cuando ganaron el Super Bowl XLVIII.

Lo más significativo es que los Broncos parecen estar a punto de poner fin al reinado de nueve años de los Kansas City Chiefs en la AFC Oeste, consolidándose como el equipo dominante de la división.

Dominio total en el campo

El quarterback novato Bo Nix fue la pieza central del ataque de Denver. Nix lanzó para 212 yardas y demostró su versatilidad al correr para un touchdown. Su eficiencia fue notable, completando 31 de 38 pases.

El dominio de Denver se reflejó en las estadísticas finales:

Control del Reloj: Denver mantuvo el balón durante un abrumador 39:03 minutos.

Denver mantuvo el balón durante un abrumador 39:03 minutos. Ofensiva Sólida: Acumularon 356 yardas totales y 27 primeros downs, controlando el ritmo del juego de principio a fin. Esto contrasta fuertemente con las 229 yardas y 16 primeros downs conseguidos por los Raiders.

Defensivamente, el linebacker Nik Bonitto fue una fuerza imparable, registrando dos capturas (sacks) y sumando 12.5 en la temporada. Bonitto se convierte en el primer jugador de Denver con más de diez capturas en temporadas consecutivas desde que el legendario Von Miller lo logró cinco veces seguidas entre 2014 y 2018.

La mala racha de Las Vegas se profundiza

Para los Raiders de Las Vegas, la derrota agudiza una crisis prolongada. El equipo ha perdido siete partidos seguidos y 11 de sus últimos 12, cayendo al fondo de la división. Además, han extendido su racha de derrotas en juegos divisionales a 11 consecutivos, la racha activa más larga de la liga.

La situación empeoró cuando el mariscal de campo Geno Smith tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto por una lesión en la mano derecha y el hombro, siendo reemplazado por Kenny Pickett.

Rendimiento QB Raiders: Smith completó 13 de 21 pases para 116 yardas y un touchdown. Pickett, como relevista, lanzó 8 de 11 para 96 yardas y un touchdown.

Próximos desafíos

Ambos equipos se enfrentarán a retos importantes la próxima semana: