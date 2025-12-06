MLB: Edwin Díaz redefine su repertorio y lidera la agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

La evolución de Edwin Díaz ha sido clave para su regreso a la élite con Mets de Nueva York en 2025. El boricua vino de una lesión con un gran nivel y un repertorio básico, pero efectivo para sacar outs. Eso lo llevó a tener números interesantes y apostar por la agencia libre 2026.

Díaz entre 2020 y 2022 dependía casi exclusivamente del slider (+36 en carreras prevenidas), mientras su recta estaba neutral. Ahora ambos pitcheos suman +12, con ajustes de ubicación y mezcla que lo colocan entre los mejores relevistas de las Grandes Ligas en la actualidad.

Las estadísticas recientes refuerzan su impacto. En 2024 registró efectividad de 3.52 con 84 ponches en 53.2 entradas. En 2025 dio un salto: 1.63 de efectividad, 98 ponches en 66.1 innings y 28 salvamentos en 62 juegos, consolidándose como referencia absoluta en el bullpen.

¿Cuál es el valor de Edwin Díaz en la agencia libre 2026?

Edwin díaz es uno de los cerradores más letales de los últimos 5 años en Grandes Ligas. Su valor en la agencia libre lo convierte en prioridad invernal para equipos contendientes a postemporada; sus proyecciones estiman: 4x20-25 millones. Un precio alto, pero que vale los 30+ salvados.

Mets parece ser el más interesado en volverlo a firmar para unirlo con Devin Williams. Sin embargo, tanto Yankees, Dodgers, Phillies y Cachorros podrían estar detrás de sus servicios para apuntalar un bullpen más competitivo de cara a la temporada 2026 de la MLB.

Números de Edwin Díaz en su carrera en Las Mayores

Edwin Díaz a lo largo de su carrera ha sido un cerrador letal y muy regular. Sin embargo, su lesión de 2023 en el Clásico Mundial de Beisbol le resto una temporada que pudo ser histórica para él. Ahora se encuentra en un gran estado de forma en busca de un contrato élite.

Números de Díaz en su carrera:

- 520 juegos, 28-36, 2.82 efectividad, 253-295 salvados, 519.1 entradas, 356 hits, 163 carreras limpias, 54 jonrones, 182 boletos, 839 ponches, 1.04 WHIP