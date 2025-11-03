MLB: Edwin Díaz sorprende a los Mets y rechaza la opción del equipo

Suscríbete a nuestros canales

El puertorriqueño Edwin Díaz ha decidido no ejercer los últimos dos años de su contrato con los Mets de Nueva York, renunciando a 38 millones de dólares ($10 millones de ellos diferidos) para probar suerte en la agencia libre. La decisión llega tras una temporada 2025 de élite, en la que el derecho registró una efectividad de 1.63, un WHIP de 0.87 y una impresionante relación de 98 ponches por 21 boletos en 66.1 innings, además de 28 salvamentos.

A sus 31 años, y con 32 por cumplir en marzo, Díaz se posiciona como el cerrador más dominante disponible en el mercado.

¿Por qué Díaz rechazó un contrato millonario?

La decisión de Edwin Díaz no es impulsiva. Su rendimiento en 2025 lo coloca en la cima de los relevistas de Grandes Ligas, y su historial reciente (incluyendo su regreso triunfal tras una lesión en 2023) respalda su valor. Díaz busca un contrato más largo y lucrativo que le brinde estabilidad hasta bien entrada la treintena, algo que los dos años restantes con los Mets no garantizaban.

El contrato original de cinco años y $102 millones firmado en 2022 fue el más alto para un relevista en la historia. Sin embargo, con solo $28 millones garantizados restantes (más $10 millones diferidos), Díaz entiende que puede superar esa cifra en el mercado actual.

Una baja dura para los Mets

La salida de Díaz deja a los Mets sin su cerrador estrella y sin una figura confiable para el noveno inning. El equipo, que ya enfrenta una reconstrucción tras una temporada decepcionante, pierde una pieza clave en su estructura. Reemplazar a Díaz no será sencillo: desde su debut en 2016, es el segundo cerrador con más rescates en la MLB con 253 (igualado con Raisel Iglesias) y sólo por detrás de Kenley Jansen (333).

¿Hay posibilidades de regreso?

Aunque Díaz entra a la agencia libre, los Mets no están fuera de la conversación. Según reportes, el equipo planea hacer esfuerzos para retenerlo, aunque el presidente de operaciones David Stearns ha dejado claro que prioriza el valor futuro sobre el pasado. Esto podría abrir la puerta a negociaciones más conservadoras, que Díaz podría rechazar si otros equipos ofrecen contratos más agresivos.

¿Quiénes podrían pujar por Edwin Díaz?

Equipos con aspiraciones de postemporada y necesidad de un cerrador confiable estarán atentos. Astros, Dodgers, Phillies y Marineros son candidatos naturales, pero no se descarta que franquicias en transición busquen construir su bullpen alrededor de Edwin Díaz.