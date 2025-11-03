MLB: Padre e hijo atrapan los jonrones que hicieron historia en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que quedará para siempre en los recuerdos del béisbol, John y Matthew Bains, padre e hijo y fanáticos declarados de los Azulejos de Toronto, vivieron un momento que mezcló asombro y desafío.

Durante el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentaron a su rival en un duelo cargado de tensión. Ambos jonrones históricos, el primero de Miguel Rojas que empató el juego y el segundo de Will Smith que selló la victoria, terminaron en las manos de los Bains, un logro que, aunque extraordinario, no fue nada fácil de concretar.

El primer batazo voló con fuerza hacia la multitud y, tras unos segundos que parecieron eternos, John logró atraparlo, respirando profundo mientras la emoción lo sobrepasaba. No mucho después, Matthew tuvo que enfrentarse a su propio momento de tensión, corriendo, saltando y estirando cada fibra de su cuerpo para asegurar la pelota que le daría la victoria a los Dodgers.

Para un par de aficionados de Toronto, el logro fue doblemente complejo: la adrenalina y el desafío físico se mezclaban con el hecho de ver a un equipo contrario ganar la Serie Mundial.

Un recuerdo que desafió su fanatismo

A pesar de la dificultad y la contradicción emocional de celebrar un triunfo de un equipo rival, John y Matthew saben que estas pelotas representan mucho más que la victoria de Los Ángeles: son un testimonio de esfuerzo, reflejos y pasión compartida entre padre e hijo.

Ahora, mientras esperan ofertas por las pelotas, recuerdan cada instante como una mezcla de orgullo y sorpresa, conscientes de que pocas personas en el mundo pueden decir que atraparon ambos jonrones decisivos en un Juego 7.

Para los Bains, la verdadera victoria no está en la Serie Mundial ni en los posibles compradores de las pelotas, sino en la experiencia vivida juntos. Atrapar esos jonrones históricos no solo les dio un lugar en la memoria del béisbol, sino que fortaleció su vínculo y dejó un recuerdo imborrable que ningún resultado deportivo podría opacar, demostrando que la pasión por este deporte puede superar rivalidades y unir generaciones.