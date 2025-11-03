MLB: Dodgers ganan la Serie Mundial con $1.300M en el montículo

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles conquistaron la Serie Mundial con una rotación de lujo en el Juego 7. Cuatro de los seis lanzadores utilizados tienen contratos que suman 1.300 millones de dólares, encabezados por Shohei Ohtani, quien firmó por 700 millones, siendo una de las firmas más caras.

El japonés Yoshinobu Yamamoto cerró el juego con autoridad, pero antes estuvieron: Blake Snell y Tyler Glasnow, ambos refuerzos de alto perfil. La estrategia de bullpen millonario funcionó, neutralizando a los bateadores rivales y consolidando una narrativa de inversión agresiva con resultados inmediatos.

La apuesta de los Dodgers por talento premium se reflejó en cada entrada: Blake Snell aportó solidez en el relevo medio, Glasnow continuó con precisión quirúrgica. La Serie Mundial no solo valida el proyecto deportivo, sino que redefine el estándar financiero de la organización.

¿Cuál es el valor de los lanzadores de Dodgers de Los Ángeles?

Dodgers de Los Ángeles aseguraron la firma de Shohei Ohtani en diciembre de 2023 con un contrato histórico de 700 millones de dólares. La apuesta se amplió con Yoshinobu Yamamoto, otro japonés de élite y el resultado es dos títulos de Serie Mundial de manera consecutiva.

La rotación se completó con Blake Snell y Tyler Glasnow, en movimientos que redefinieron las negociaciones con peloteros élite en Grandes Ligas. Ambos reforzaron el proyecto deportivo que debía tener impacto en un corto tiempo y así fue, consolidando a la gerencia.

Valor de cada lanzador de Dodgers de Los Ángeles: