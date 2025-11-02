MLB: Seis Dodgers presumen su tercer anillo en los últimos cinco años

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han logrado una hazaña que pocos equipos pueden presumir: tres campeonatos en cinco años (2020, 2024 y 2025). Dentro de ese logro colectivo, seis nombres destacan por haber sido parte de cada uno de esos títulos, consolidándose como pilares de una dinastía moderna en las Grandes Ligas.

Mookie Betts

Max Muncy

Kiké Hernández

Clayton Kershaw

Blake Treinen

Will Smith

Desde su llegada en 2020, Mookie Betts ha sido mucho más que una estrella: ha sido el rostro de la transformación de los Dodgers. Su versatilidad como campocorto y jardinero, sumada a su liderazgo silencioso, lo han convertido en el jugador más completo del equipo.

Kiké Hernández, el comodín que siempre responde

Pocos jugadores encarnan el espíritu de los Dodgers como Kiké Hernández. Su rol como intermedista y jardinero lo ha convertido en una pieza estratégica para Dave Roberts, especialmente en postemporada.

Desde su debut, Will Smith ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores receptores de la liga. Su manejo del cuerpo de lanzadores, su poder ofensivo y su inteligencia detrás del plato han sido fundamentales en cada campeonato. A sus 30 años, representa el presente y futuro de la posición en Los Ángeles. Fue el encargado de darle la carrera del triunfo a su equipo en el inning 11 con cuadrangular solitario.

Clayton Kershaw, el ícono que rompió la narrativa

El veterano zurdo ha sido testigo de todas las etapas de los Dodgers en este siglo. Tras años de críticas por sus actuaciones en playoffs, Kershaw ha reivindicado su legado con tres anillos que lo colocan entre los grandes lanzadores de la historia. Su carrera digna de Cooperstown será contada como el Dodger que nunca bajó los brazos y le puso fin a una brillante carrera por lo más alto.

Los Dodgers de Los Ángeles son el primer equipo desde los Yankees del 98 hasta los 2000 en repetir un titulo de Serie Mundial. Su nómina millonaria plagada de estrellas rindió frutos y se han consolidado como el mejor equipo de las Grandes Ligas en los últimos años y su dinastía parece ser que apenas está empezando.