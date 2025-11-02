MLB: David Ortiz elogia a Miguel Rojas por su actuación en el juego 7 en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los temas más relevantes en la Major League Baseball es el venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas. Gracias a sus actuaciones en los dos últimos compromisos de la Serie Mundial, su organización pudo levantar el título de campeón por segunda vez consecutiva.

El pelotero de 36 años asumió su rol que, sin buscarlo, fue fundamental para que el conjunto californiano tenga un nuevo trofeo en sus vitrinas. Su defensa y bateo oportuno son una de las claves más importantes para describir este éxito en el Rogers Centre.

Además, varios de sus compañeros han dejado en claro que es un verdadero líder tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su presencia en el roster fue más que clave para llegar a estas instancias y ahora tener dos anillos de campeón.

Miguel Rojas recibe elogios de David Ortiz

Luego de finalizado el Juego 7 del Clásico de Otoño, el histórico bateador dominicano y actualmente corresponsal de MLB Fox, David Ortiz, dio a conocer sus impresiones al extrabases sobre lo que significó Miguel Rojas en estos dos últimos compromisos.

“Miguel Rojas en esta serie va a quedar como uno de los jugadores magistrales, porque yo vi cómo Dave Roberts hizo mucho énfasis en ponerlo a él a jugar en el juego 6; él habló de eso. Los managers nunca hacen mucho énfasis con los jugadores que ponen a jugar; ellos lo ponen y ya. Pero él hizo un énfasis tan especial y mira cómo Miguel jugó en estos dos últimos juegos”, afirmó.

Asimismo, dejó en claro lo fundamental que fue su participación en ambas partes del juego. “Su defensa fue literalmente algo que ayudó a que ellos ganaran ese juego 6 y en el juego 7, ya ustedes saben qué hizo con el jonrón para empatar el juego. Estoy muy orgulloso de él; de la gente allá en Venezuela, disfruten de su muchacho. Ustedes (Venezuela) ganaron una Serie Mundial a través de Miguel Rojas”, sentenció.

No cabe duda de que Miguel Rojas está viviendo una de las horas más importantes de su vida como profesional, gracias a lo que pudo realizar para los Dodgers de Los Ángeles en la conquista de una nueva Serie Mundial en la MLB.