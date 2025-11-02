MLB: Miguel Rojas es toda una inspiración en los Dodgers de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas será recordada como una de las mejores de los últimos años por múltiples factores. Pero uno de los más importantes y que se ha ganado el respeto, la admiración y ser ejemplo a seguir para los jóvenes, es el venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas.

Su entrada en la alineación para el Juego 6 y 7 es una de las claves para que hoy el conjunto californiano esté celebrando otro título. Sus jugadas en la defensa y su bateo oportuno le dan el privilegio de ser uno de los héroes de esta organización en el momento más importante de la temporada.

Su nombre es uno de los temas del momento en las redes sociales y no es para menos, tomando en consideración lo pareja que estaba la serie con Toronto y, a través de sus intervenciones, logró ser un factor diferencial para conseguir su segundo anillo de campeón.

Miguel Rojas, una historia inesperada en los Dodgers

En medio de las celebraciones, el criollo fue uno de los más buscados por la prensa y ofreció declaraciones a MLB en español sobre esta Serie Mundial. “Yo creo que el béisbol debería estar bien emocionado por lo que acabamos de hacer. Llevar la serie a siete juegos, dos extra innings, darle todo este espectáculo a la fanaticada, creo que es lo más importante. Nosotros, como ganados, nos sentimos demasiado contentos y es un legado que estamos dejando acá; no sabemos cuándo este equipo va a parar, porque aquí hay mucho talento para rato y de verdad que la gente debe estar emocionada por ver a los Dodgers esta década”, afirmó.

De igual forma, dio sus impresiones sobre su cuadrangular en la novena entrada para igualar el compromiso a cuatro carreras. “Llegó mi momento y pude empatar el juego y le di la chance a los muchachos de ganarlo más adelante. Es el hit más importante de mi vida, creo que no hay algo más importante que vaya a pasar y para toda la gente que decía que no bateaba… ahí está, jonrón en la Serie Mundial, denle ustedes”, sentenció.

Finalmente, no hay dudas de que Miguel Rojas recordará este juego por el resto de su vida, no solo por el título, sino por la importancia que asumió para poder llegar a él y darle una nueva alegría a todos los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles.