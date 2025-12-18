¡Caos total! La policía interviene tras la final de la Copa Betplay entre Nacional y Medellín

Suscríbete a nuestros canales

El Atanasio Girardot fue testigo de una noche de contrastes extremos en la gran final de la Copa Betplay 2025. Lo que comenzó como el clásico más esperado de la temporada entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, terminó en un escenario de alta tensión. El "Rey de Copas" logró imponerse por la mínima diferencia (1-0), asegurando un nuevo título para su vitrina, pero el silbatazo final no trajo la calma, sino el estallido de un conflicto en las gradas.

Tras el gol que sentenció la victoria de Nacional en la Copa Betplay 2025, el ambiente en el coloso de la 74 se tornó hostil. La frustración de un sector de la hinchada del "Poderoso" se desbordó apenas se confirmó la derrota, provocando enfrentamientos y amagos de invasión al terreno de juego. La seguridad privada se vio rápidamente superada por la marea de aficionados, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades locales para proteger a los deportistas y al cuerpo técnico que celebraban en el césped.

Disturbios en la final de la Copa Betplay entre Nacional y el DIM

La Policía Nacional de Colombia tuvo que ingresar de emergencia al campo de juego y a diversos sectores de la tribuna para controlar los focos de violencia. El uso de unidades de choque fue necesario para dispersar a los hinchas más radicales y garantizar una evacuación segura de los asistentes.

El balance deportivo deja a Atlético Nacional como el flamante campeón de la Copa Betplay 2025, sumando un éxito más a su exitosa trayectoria. Sin embargo, el balance de orden público empaña la celebración. Las autoridades de Medellín y la Dimayor ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los desmanes, mientras la prensa local cuestiona nuevamente la efectividad de los protocolos de seguridad en los clásicos regionales de alto riesgo.