WBC: Estados Unidos contará con el mejor pitcher del mundo en el Clásico Mundial

Noticia bomba de cara al Clásico Mundial de 2026. Este 18 de diciembre, Estados Unidos ha confirmado oficialmente una adición fenomenal para su roster: nada más y nada menos que el lanzador zurdo Tarik Skubal, as de la rotación de los Tigres de Detroit, y quien posiblemente sea el mejor pitcher de la actualidad.

La noticia la dio a conocer el Team USA Baseball, mediante sus redes sociales, para así formar el tándem 1-2 más impresionante que se ha visto en un Clásico Mundial, ya que Skubal compartirá en la rotación con el Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, quien confirmó su participación hace meses.

Tarik Skubal, incorporación de oro

Con la confirmación de la presencia de Tarik Skubal en el Clásico Mundial de Beisbol, Estados Unidos añade al que puede ser considerado como el mejor lanzador del mundo. El zurdo ha ganado con contundencia los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana, y en 2025 lo hizo con un dominio pocas veces visto.

En la pasada zafra de las Grandes Ligas, el abridor de Detroit dejó foja de 13 triunfos y ocho derrotas, con una efectividad demencial de 2.21 en 31 juegos lanzados, en donde además recetó 241 ponches y dejó un WHIP sublime de 0.89.

En los últimos cuatro años, Tarik Skubal tiene marca de 45-21; efectividad de 2.61; WHIP de 0.96 y 688 ponches en 585.1 episodios lanzados. Un lanzador del más alto nivel para reforzar un equipo que tiene todo para ser campeón.