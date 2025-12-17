Tina Batson busca la primera corona del Miss Cosmo en Vietnam

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo la preliminar del Miss Cosmo 2025 en vivo y directo desde Vietnam. Venezuela se vio bien representado por la modelo Tina Batson, quien desfiló en las rondas de traje de baño y gala.

Una buena preliminar

En un imponente escenario, la joven salió con todo para dejar el nombre del tricolor nacional muy en alto, destacando principalmente en traje de baño con una ajustada pieza en color azul.

Tina que arribó hace semanas al país asiático, ha tenido una contienda llena de colores, actitud y muchas actividades, en la que busca la primera corona para el país.

La final que se realizará el próximo sábado 20 de diciembre, para elegir a la segunda reina de la organización con sede en Vietnam.

Para traje de gala la joven optó por llevar un ajustado vestido en color rosa, detalles en plateado y una suave tela, que se movía con el viento en el escenario. Mientras que en la etapa de bañador, sacó el sabor criollo, soltando fuego con sus caderas.

El Miss Cosmo es el último certamen de este 2025, por lo que el público espera ver a Venezuela, figurando entre las semifinalistas o ganando como lo hizo Anna Blanco, en el Miss Charm 2025.

Favoritas a la corona

Miss Filipinas, Colombia, Panamá, India, Tailandia y Países Bajos, son las que más suenan para llevarse la corona y el título internacional.