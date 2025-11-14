Nariman Batthika regresa a Maturin, Tras el Miss Grand Internacional

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Nariman Batthika en el Miss Grand Internacional 2025 concluyó con un balance positivo y unánimes elogios por el impecable desempeño de obtener el cuarto lugar de la competencia en Tailandia, el sábado 18 de octubre.

En la contienda participaron más de 70 países y la ganadora fue la representante de Filipinas, junto a las competidoras de Ghana, España, Venezuela y Tailandia conformaron el cuadro final.

Gran recibimiento

Nariman que lo largo de las semanas de competencia en Tailandia, brilló con luz propia, fue recibida en su natal Maturín por todo lo alto. Confirmando el cariño de su gente por su excelencia en el desfile en traje de baño, la creatividad de su Traje Nacional y su excelente oratoria en la ronda preliminar del certamen dorado.

Familiares, amigos y seguidores del concurso Miss Grand se unieron en el aeropuerto para recibir a la conferencista de 30 años, quien llegó con la corona, banda y vestido llamativo.

“Gracias Venezuela, gracias Maturín por hacerme sentir tan especial y tan amada. A principio de año volví a mi tierra sin saber lo que me esperaría y agradezco inmensamente a Dios por haberme guiado a este regreso, porque de lo contrario no estaría experimentando estos sueños cumplidos”, escribió en un clip.

Amor por Dios

Nary que en la noche final del concurso internacional llevó un espectacular diseño de alta costura del diseñador venezolano Nidal Nohaihed, agradeció a Dios por el cariño de la gente en su etapa ya cerrada en los concursos de belleza.

La modelo regresa a casa con la satisfacción del deber cumplido con dejar en alto el nombre de Venezuela y habiendo conquistado miles de corazones en Asia.