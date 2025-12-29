La Serie del Caribe 2026 lanza calendario sin Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha oficializado lo que muchos temían: el calendario de la Serie del Caribe 2026 no incluirá al representante de Venezuela. Tras la remoción de Caracas como sede original, el torneo se llevará a cabo en el Estadio Panamericano de Jalisco, en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero de 2026.

Las razones de la exclusión

La decisión de retirar la sede a Venezuela no fue técnica, sino de fuerza mayor. Las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana notificaron formalmente que no viajarían a territorio venezolano debido a tensiones logísticas y políticas ajenas a la gestión deportiva de la LVBP.

Ante la imposibilidad de garantizar la asistencia de tres de sus cuatro miembros principales, la CBPC ejecutó un "plan de emergencia" trasladando el evento a Jalisco. Sin embargo, la gran sorpresa fue el formato anunciado: el campeón de la LVBP no participará en el torneo, siendo sustituido por un segundo equipo mexicano (México Verde).

El itinerario en Jalisco

El torneo contará con cinco equipos (dos delegaciones de México, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá) bajo un formato de todos contra todos en su fase regular. La acción iniciará el domingo 1 de febrero con el duelo estelar entre República Dominicana y México Rojo a las 7:30 p.m. (hora local).

La intensidad no bajará el segundo día, con el clásico del caribe entre Puerto Rico y República Dominicana abriendo la jornada vespertina. Uno de los puntos más llamativos del calendario ocurrirá el miércoles 4 de febrero, cuando se enfrenten las dos escuadras locales (México Verde contra México Rojo) en un duelo que promete llenar las tribunas de Guadalajara. La fase decisiva se disputará el viernes 6 de febrero con las dos semifinales, dejando la escena servida para la Gran Final por el Título el sábado 7 de febrero.

La respuesta de Venezuela: la "Serie de las Américas"

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional no se ha quedado de brazos cruzados. Ante lo que el presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, calificó como una decisión que afecta la "credibilidad institucional", Venezuela ha activado un plan alterno para no dejar a su afición sin béisbol internacional.

La respuesta será la Serie de las Américas 2026, que se jugaría en las mismas fechas del torneo oficial utilizando el Estadio Monumental "Simón Bolívar" como sede de lujo. Para este evento participarían los campeones de Colombia, Curazao, Nicaragua y Argentina, además de las selecciones nacionales de Panamá y Cuba. Es importante acotar que, al no estar bajo el paraguas de la CBPC, este torneo no contaría con jugadores del roster de 40 de MLB, enfocándose en talento de ligas independientes y selecciones regionales.

El 2026 marcará un antes y un después en las relaciones del béisbol caribeño. Mientras México celebra su capacidad organizativa al entrar al quite por segunda vez en una década, Venezuela se refugia en una alianza con la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) para demostrar que su infraestructura está lista, incluso si la diplomacia deportiva dice lo contrario.