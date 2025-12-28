LVBP se pronuncia sobre la participación de Venezuela en la Serie del Caribe y le pide reintegro de dinero

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, le envió una carta al comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe ( CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, sobre la Serie del Caribe 2026.

Palmisano cuestionó en su carta que se utilizara la "neutralidad" de México como argumento para el cambio de sede, señalando que dicha postura contradice el espíritu de unidad y perjudica a una liga hermana sin un debate profundo sobre los daños causados.

Recordemos que la CBPC a mediados de diciembre, decidió mover la sede de la Serie del Caribe de Caracas (Venezuela) a Guadalajara (México), luego de las ligas de República Dominicana, México y Puerto Rico, decidieran no viajar a Caracas para el torneo caribeño pautado del 1 al 7 de febrero porque consideraron que no había condiciones de seguridad ideales.

LVBP en "Estado de Necesidad"

La LVBP se declara en un "Estado de Necesidad" por la cancelación del evento en territorio venezolano compromete inversiones y acuerdos adquiridos previamente, dejando a la institución en una posición económica difícil y afectando su credibilidad ante la fanaticada.

Impacto Económico: La liga enfatiza que su prioridad actual es compensar internamente el impacto financiero para mantener la solidez necesaria para liderar el beisbol invernal en el país.

Contradicciones en la Sede: La directiva cuestionó los argumentos que favorecieron a México como sede alternativa bajo una supuesta "neutralidad internacional", señalando que dicha decisión excluyó a Venezuela de la armonía institucional que debe privar en la Confederación.

Exigencias a la Confederación del Caribe

Ante la situación actual, la LVBP solicitó el respaldo de la CBPC para que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC), reintegre el dinero que se le había pagado con anterioridad, solicitud que fue planteada y apoyada en asamblea general.

Además, el respeto a la rotación de las sedes y se garantice el derecho de Venezuela a organizar la Serie del Caribe dentro del ciclo actual que culmina en 2030.

Nueva Alianza con ABAM

Con el objetivo de resguardar el prestigio y la vigencia del beisbol profesional en Venezuela, la LVBP anunció que ha aceptado oficialmente la invitación de la Asociación de Ligas de Beisbol de las Américas (ABAM) para participar en calidad de invitado en su edición 2026, junto a Brasil.

Asimismo, Venezuela ha solicitado formalmente que dicho evento de la ABAM se realice en territorio venezolano para contrarrestar los daños económicos y deportivos ocasionados por la descalificación de la sede original de la Serie del Caribe.

Comunicado íntegro

