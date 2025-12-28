LVBP: Definidos los equipos que disputarán la serie del Wild Card ¿Cuándo se jugará el Play in?

Suscríbete a nuestros canales

La serie de comodín ya tiene a sus dos participantes que a partir del próximo lunes buscará al quinto y último equipo clasificado al Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Caribes de Anzoátegui recibirá a los Tigres de Aragua en el Chico Carrasquel con la misión de ganar un juego para sumarse a la fiesta de enero.

Los Tigres de Aragua, es el equipo que más veces ha disputado la serie de Play In desde su llegada a nuestra pelota en los últimos cuatro años. En todas ha logrado salir victorioso avanzando a la postemporada.

Cómo quedó la serie particular

La serie particular entre estos dos conjuntos quedó igualada a cuatro victorias por lado. Pero, en Puerto La Cruz, la Tribu logró llevarse tres de cuatro choques ante los bengalíes. Los pupilos de Asdrúbal Cabrera tendrá que ganar un encuentro para avanzar al todos contra todos; mientras que Aragua, tendrá que ganar dos para seguir en carrera.

La serie del Wild Card iniciará el próximo lunes 29 de diciembre y de ser necesario, el segundo y decisivo duelo será el martes 30 del mes en curso.