Jalisco se viste de gala: revelan el calendario oficial para la Serie del Caribe 2026

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y el comité organizador local han hecho oficial el calendario de juegos para la Serie del Caribe Jalisco 2026. El torneo, que reúne a lo mejor del béisbol invernal de la región, se llevará a cabo durante la primera semana de febrero en el Estadio Panamericano.

El formato: Una competencia de alto voltaje

El torneo contará con la participación de las delegaciones de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y el anfitrión, México, que en esta edición presentará una configuración especial con dos escuadras representativas: México Verde y México Rojo.

La fase regular constará de 10 juegos iniciales distribuidos en cinco días de competencia, donde los equipos buscarán su clasificación a la fase de eliminación directa.

Calendario de apertura: duelos de poder a poder

La acción comenzará el domingo 1 de febrero con una cartelera doble:

1:00 PM (hora de Mexico): México Verde vs. Puerto Rico.

7:30 PM (hora de Mexico): República Dominicana vs. México Rojo.

Camino a la Gran Final

Tras concluir la fase de grupos el jueves 5 de febrero, el torneo entrará en su etapa definitiva:

Viernes 6 de febrero (Semifinales): Los cuatro mejores equipos se enfrentarán en dos llaves. La primera semifinal se jugará a las 2:00 PM (3er vs 2do lugar) y la segunda a las 7:00 PM (4to vs 1er lugar).

Sábado 7 de febrero (Gran Final): Los ganadores de las semifinales se verán las caras a las 7:00 PM para definir al nuevo monarca del Caribe.

El factor localía: una nota importante para la afición

La organización ha aclarado que, en caso de que uno o ambos equipos de México (Verde y/o Rojo) avancen a las instancias de semifinales, se les dará prioridad para disputar sus encuentros en el horario nocturno (7:00 PM), con el fin de maximizar el apoyo de la fanaticada local.