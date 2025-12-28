Balbino Fuenmayor entra en la historia de Caribes con su reciente bambinazo

Suscríbete a nuestros canales

Pasan los años y Balbino Fuenmayor no se cansa de producir con su poder, para la causa de de Caribes de Anzoátegui y recientemente entró en la historia de la franquicia, tras conseguir en el máximo jonronero histórico.

A pesar que Caribes de Anzoátegui perdió ante las Águilas del Zulia en el último desafío de la ronda regular con marcador de 14 carreras por 7, "Balbineitor" volvió a hacer gala de su poder.

Balbino Fuenmayor se fue para la calle ante Águilas:

El slugger vino a consumir turno en el quinto episodio con un compañero en tercera ante el derecho Henry Centeno y luego de estar en 2-2, aprovechó un lanzamiento alto, para mandarla a volar a las gradas del jardín izquierdo.

Este bambinazo de dos carreras, significó el número 17 en el presente torneo, para Fuenmayor, quien no solamente se quedó con el liderato en ese apartado de poder en la Liga, sino que además registró su mejor marca personal en ese renglón.

Balbino Fuenmayor superó a Eliézer Alfonzo:

Lo más notable, fue que con ese cuadrangular, el derecho de 36 años llegó a 96 jonrones en su carrera (todos con Caribes) y se convirtió en el líder histórico de la franquicia oriental, dejando atrás al "Matatán" Eliézer Alfonzo.

Sin duda alguna, Balbino sigue demostrando su disciplina, constancia y además, su entrega por la camisetas de Caribes, a quienes les ha brindado muchas alegrías con cada de esos largos batazos.