Así se goza Ronald Acuña Jr. su cuadrangular contra Leones

Cuando de "show" con su talento de trata, Ronald Acuña siempre está presente y en la última jornada de la ronda regular también fue protagonista con su segundo bambinazo en días consecutivos, aunque no pudo evitar la "pesadilla" de Tiburones.

Los Tiburones de La Guaira superaron por la mínima 5-4 a los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar, con el "Abusador" como protagonista, empujando tres de esas cinco anotaciones.

Ronald Acuña se cuela la barda en el primer capítulo:

Tal como lo hizo ayer contra los Navegantes del Magallanes, esta vez el oriundo de La Sabana se fue para la calle en el mismo primer episodio ante los "Melenudos", para adelantar a su novena.

La "Bestia" vino a consumir su primer turno con un compañero en circulación y no perdonó una recta de Wilmer Font, para mandarla a volar por todo el jardín central, conectando así su cuarto vuelcercas de la campaña.

Ronald Acuña no evita la debacle de Tiburones:

A pesar que Acuña fue fundamental en el triunfo de los "Salados" en esta jornada, ese triunfo no fue suficiente y tras la victoria de Tigres de Aragua quedaron oficialmente eliminados de la zafra 2925-2026.

Esta es la segunda eliminación de forma consecutiva, para los "Escualos", justamente después de romper la sequía de títulos en la 2023-2024 y quedar campeones de la Serie del Caribe.