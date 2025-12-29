Guillermo Dávila “suelta la sopa” sobre su amorío con Catherine Fulop

Suscríbete a nuestros canales

El legendario cantante y actor venezolano, Guillermo Dávila, dejó al mundo del espectáculo en shock tras revelar detalles inéditos y bastante picantes sobre su romance con la icónica actriz Catherine Fulop.

En una controversial entrevista exclusiva en el famoso sillón rojo que está dando de qué hablar entre fanáticos de la farándula latinoamericana, el venezolano no dejó detalles sueltos sobre aquella época.

El amor entre Guillermo Dávila y Catherine Fulop

Dávila relató cómo todo comenzó en el Miss Venezuela 1986, uno de los eventos más emblemáticos de la industria de belleza venezolana, donde él participó como invitado musical y ella brillaba entre las candidatas más hermosas del país.

Según el artista, fue amor a primera vista y, aunque al principio todo se centró en una atracción física, terminó convirtiéndose en una historia de amor intensa y profunda.

En ese contexto, Guillermo confesó que el flechazo fue inmediato, pero, ambos decidieron dejar que el tiempo y la convivencia entre amigos les mostraran si lo suyo podía trascender más allá de la simple admiración mutua.

“Después de un tiempo ya yo la conozco y la invito a salir, salimos, fui a su casa, conocí a su familia. Fue algo bien especial y comenzamos a ser noviecitos”, confesó el artista.

Relación formal y sentimientos verdaderos

Lo que muchos no sabían es que el noviazgo fue tomado con total seriedad por ambos. El caraqueño contó que hubo un momento en que decidió presentarse formalmente ante la familia de Catherine, dando así un paso más allá en el romance.

El cantante no escatimó en elogios hacia la actriz y, desde el sillón rojo la describió como una mujer “radiante, talentosa y cautivadora”.

¿Qué pasó después?

Pero como ocurre en muchas historias de amor apasionadas, no todo fue para siempre. Dávila confesó con honestidad que, aunque el vínculo fue muy fuerte y lleno de emociones, la relación terminó cuando él mismo conoció a otra persona.

Este detalle revela un capítulo poco comentado de la historia personal de Fulop, quien después de ese romance continuaría su camino sentimental hasta consolidar una familia con otro actor venezolano con quien construyó su vida y carrera.