Guillermo Dávila habla de su distanciamiento con la hija que tuvo con Chiquinquirá Delgado

Suscríbete a nuestros canales

El icónico cantante y actor venezolano, Guillermo Dávila, volvió a encender el mundo del espectáculo tras una confesión que hizo recientemente en el programa “El Valor de la Verdad”, en el que habló de sus hijos, incluyendo a la que tuvo con Chiquinquirá Delgado.

El artista habló sin tapujos del profundo distanciamiento que mantiene con Marielena Dávila, un conflicto que se entrelaza con la polémica historia de su hijo Vasco Madueño, a quien no había reconocido hace un tiempo atrás.

El peso que lleva Guillermo Dávila

En su conversación con el presentador Beto Ortiz, Dávila fue cuestionado sobre la relación con sus hijos. Aunque enumeró con naturalidad a Guillermo, Marielena, Daniela y Vasco, la respuesta cambió radicalmente cuando se le preguntó con cuántos de ellos mantiene comunicación.

“Con tres”, respondió sin titubear, antes de revelar que, Marielena no le responde un mensaje que le dejó: “Estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años”.

“Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande”, dijo Guillermo, evidenciando que la herida aún sigue abierta. La referencia va directo al caso de Vasco, a quien reconoció públicamente años atrás tras pruebas de ADN. “¿Qué comes, qué adivinas?”, fue la respuesta de Dávila sobre qué habría provocado la molestia de su hija.

En este sentido, la ruptura entre Guillermo y Marielena pudo haberse intensificado por dicha situación, aunque Dávila admitió que, nunca ha tenido una conversación directa con ella para aclarar los motivos del distanciamiento.

“Yo no tengo idea”, señaló con franqueza sobre los motivos reales detrás del problema que ella mantiene desde entonces. Esta revelación dejó atónitos a todos, pues, muchos pensaban que tenían una buena relación padre e hija.

La polémica con Vasco

La historia de Guillermo con su hijo ha sido uno de los temas más controvertidos en su vida personal en las últimas décadas. El cantante ha explicado en varias entrevistas que su aceptación de paternidad no fue inmediata ni sencilla y que la cobertura mediática jugó un papel fundamental.

En su aparición en “El Valor de la Verdad”, el caraqueño recordó que en el pasado calificó el nacimiento de Vasco como un “accidente”, una frase que generó una oleada de críticas y fue “malinterpretada” por muchos.

En el mismo programa, Vasco decidió confrontarlo directamente y, aunque al inicio, Guillermo reaccionó con incomodidad y emoción, terminó expresando su orgullo por él y su deseo de acompañarlo siempre, dejando claro que ambos están en un buen momento.