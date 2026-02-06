NFL: Dallas Cowboys llegarán a Río de Janeiro

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys, la franquicia más valiosa de la NFL, confirmó oficialmente su participación en el primer partido de temporada regular que se llevará a cabo en Río de Janeiro durante la campaña 2026. Este encuentro marcará un hito histórico al ser el primer evento de la liga disputado en el emblemático Estadio Maracaná.

Bajo el lema "Vamos rumbo a Brasil", el equipo de la "Estrella Solitaria" anunció la noticia a través de sus plataformas digitales, destacando la imagen de su mariscal de campo, Dak Prescott, con el Cristo Redentor como telón de fondo.

Un nuevo capítulo en la expansión sudamericana

Tras el éxito de los encuentros disputados en la Arena Corinthians de São Paulo en 2024 y 2025, la NFL traslada su espectáculo a Río de Janeiro. Este compromiso forma parte de un acuerdo de tres partidos que se celebrarán en la ciudad carioca durante los próximos cinco años.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a los Dallas Cowboys a Brasil. La llegada de uno de los equipos más emblemáticos al Maracaná es un gran hito para el crecimiento global de nuestro deporte", señaló Luis Martínez, gerente general de NFL Brasil. "Fortalecer nuestra conexión con una comunidad de más de 36 millones de aficionados brasileños subraya nuestro compromiso a largo plazo con este mercado".

Récord internacional en 2026

La temporada 2026 marcará un precedente en la internacionalización del fútbol americano con un total de nueve partidos fuera de los Estados Unidos, la cifra más alta hasta la fecha. La gira global incluirá las siguientes sedes:

Río de Janeiro , Brasil (Estreno de sede)

Madrid , España

Ciudad de México , México

Londres , Reino Unido (Sede principal con tres encuentros)

Múnich , Alemania

París , Francia

Melbourne, Australia

Con este anuncio, la NFL continúa expandiendo su huella fuera de territorio estadounidense, sumando a Río de Janeiro a una selecta lista de ciudades globales que han albergado la emoción de la temporada regular.